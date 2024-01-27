مدير عام مطار معيتيقة يكشف لأخبار ليبيا 24 تفاصيل حادثة انفجار إطار طائرة إسعاف بمهبط المطار  

27 يناير، 2024 1:32 م
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أخبار ليبيا 24

أكد مدير عام مطار معيتيقة، لطفي الطبيب، تغيير مسار الرحلات من المطار إلى مطار مصراتة مؤقتاً.

وأوضح الطبيب في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن طائرة تابعة لجهاز الإسعاف الطائر انفجرت أحدى إطاراتها، وتعطلت على المهبط.

ولفت الطبيب أنه يجري العمل على إصلاح العطب بالطائرة، حتى تعود الملاحة الجوية بالمطار فوراً.

وكان قد تسبب انفجار إطار طائرة تابعة لجهاز الإسعاف الطائر أثناء عملية الإقلاع في تعطيل حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بطرابلس.

27 يناير، 2024 1:32 م
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