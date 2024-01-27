لعدم تكرار مأساة درنة.. بنغازي تشهد انطلاق المؤتمر الوطني للأزمات والكوارث والمخاطر

أخبار ليبيا 24

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني للأزمات والكوارث والمخاطر، في قاعة المؤتمرات بفندق تيبستي في مدينة بنغازي، والذي سيستمر لمدة يومين.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتوجيهات وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة، “بضرورة إجراء دراسة شاملة لجميع جوانب الأزمات والكوارث، وحماية وطننا العزيز وضمان عدم تكرار مأساة مدينة درنة، ومعالجة التحديات الحالية واتخاذ الإجراءات الضرورية في وقت قصير، لتكون الأطراف المعنية مستعدة وقادرة على التصدي لأي أزمة تهدد أمن واستقرار وطننا الحبيب”.

والتقى وزير الداخلية فور وصوله إلى مقر انعقاد المؤتمر بمجموعة من أعضاء مجلس النواب ورئيس جهاز مكافحة الفساد ووزراء الحكومة الليبية ورئيس جهاز الأمن الداخلي ورئيس جهاز المخابرات الليبية وقادة القوات المسلحة، ومدراء الأجهزة والإدارات الأمنية.

وأعرب أبوزريبة خلال اللقاء، عن شكره لجميع الحضور ومشاركتهم في هذا المؤتمر الذي سيساهم في وضع الأسس للتعامل مع المزيد من الكوارث والمخاطر التي قد تهدد الاستقرار والأمان في البلاد.