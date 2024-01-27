لا نجوم لها .. علماء فلك يكشفون مجرة تشبه “درب التبانة”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن علماء الفلك الراديوي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنهم اكتشفوا مجرة لم تتم رؤيتها على الإطلاق، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

ووفقا للصحيفة، فإن المجرة الجديدة هي “سحابة من غاز الهيدروجين تشبه مجرتنا درب التبانة في كثير من النواحي، مثل كتلتها ودورانها، لكنها دون نجوم يمكن تمييزها”.

وخلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للجمعية الفلكية الأميركية في نيو أورليانز ولاية لويزيانا يوم 8 يناير الجاري، قالت كارين أونيل، من مرصد غرين بانك بولاية وست فرجينيا: “ما وجدناه – ربما – هو اكتشاف مجرة بدائية، لم تكن قادرة على تكوين النجوم بسهولة”.

وفي ذات الأسبوع، أعلنت مجموعة من علماء الفلك الإسبان بقيادة، ميريا مونتيس، وهي زميلة أبحاث بمعهد جزر الكناري للفيزياء الفلكية، عن اكتشاف مجرة أخرى عديمة النجوم تقريبا، أطلقوا عليها اسم “نوبي” (Nube)، وهي كلمة إسبانية تعني “سحابة”.

وقالت مونتيس في بيان أصدره معهد جزر الكناري للفيزياء الفلكية: “بمعرفتنا الحالية، لا نفهم كيف يمكن أن توجد مجرة بهذه الخصائص المتطرفة”، في إشارة إلى مجرة بلا نجوم.

ومع استمرار علماء الفلك بالتعمق في السماء باستخدام التكنولوجيا الحديثة، فإن ما يطلق عليه “المجرات المظلمة” (مجرات بلا نجوم)، بدأت في الظهور بشكل متكرر، مما يشكل تحديا للآراء السائدة منذ فترة طويلة حول تكوين المجرات وتطورها.

و”المجرات المظلمة” هي التي تبقى نجومها متناثرة وخافتة لدرجة أنه لا يمكن تمييز ضوئها، إلا كضباب رقيق وشفاف، وتبدو أنها لا تحتوي على أية نجوم على الإطلاق.

وتقع المجرة المعروفة باسم “J0613+52” على بعد حوالي 270 مليون سنة ضوئية، إذ أنها تسبح وسط ما يعادل ملياري كتلة شمسية من الهيدروجين البدائي الناجم عن الانفجار الكبير، لكن المجرة لا تشكل أي نجوم.

وتأمل الدكتورة أونيل وفريقها في اكتشاف ضوء النجوم المرئي من المجرة غير المرئية “J0613+52″، إذ أن القيام بذلك سيساعدهم على معرفة أنواع النجوم التي تسكن مثل هذه المجرة.

وقالت: “إذا لم نكتشف (النجوم)، فهذا أيضا أمر مثير.. مصطلح المجرة يشير تقليديا إلى مجموعة من النجوم والغاز.. هذا النوع الجديد من الأجسام يفتح الباب أمامنا ويجبرنا على مراجعة مفهوم ماهية المجرة”.