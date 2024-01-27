“قسم الشرطة النسائية” يُداهم أوكارا للتسول وتعاطي المخدرات في بنغازي

27 يناير، 2024 11:25 ص
0 2

أخبار ليبيا 24

داهم قسم الشرطة النسائية بمديرية أمن بنغازي، وذلك بإسناد من جهاز دعم المديريات في المنطقة الشرقية، عدة منازل بمنطقة الوحيشي تستخدم كأوكار للمتسولين وتعاطي المخدرات.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أن المداهمات أسفرت عن ضبط أشخاص، من نساء ورجال، يمتهنون التسول، فضلا عن العثور على كميات من مخدر “الحشيش”، وكذلك أدوات تعاطي المخدرات.

وقالت المديرية إن التحريات أثبتت أن قاطني هذه المنازل دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

27 يناير، 2024 11:25 ص
0 2

المزيد من الأخبار

حالة الطقس

أجواء باردة على أغلب مناطق البلاد

27 يناير، 2024 10:44 ص

خارجية الحكومة الليبية تبحث مع روسيا والسودان الوضع السياسي في البلاد

26 يناير، 2024 11:31 م

أبوزريبة يبحث توفير مركبات لمنتسبي الداخلية بنظام المرابحة الإسلامية

26 يناير، 2024 11:12 م

نورلاند: واشنطن قدمت “4.5” مليون دولار لمطار سبها بهدف تعزيز أمن الطيران المدني

26 يناير، 2024 10:12 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى