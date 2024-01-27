“قسم الشرطة النسائية” يُداهم أوكارا للتسول وتعاطي المخدرات في بنغازي

أخبار ليبيا 24

داهم قسم الشرطة النسائية بمديرية أمن بنغازي، وذلك بإسناد من جهاز دعم المديريات في المنطقة الشرقية، عدة منازل بمنطقة الوحيشي تستخدم كأوكار للمتسولين وتعاطي المخدرات.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أن المداهمات أسفرت عن ضبط أشخاص، من نساء ورجال، يمتهنون التسول، فضلا عن العثور على كميات من مخدر “الحشيش”، وكذلك أدوات تعاطي المخدرات.

وقالت المديرية إن التحريات أثبتت أن قاطني هذه المنازل دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.