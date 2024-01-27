في البيضاء وحددها .. بو مباركة : نفوق “113” وإصابة “1000” رأس بقر بسبب مرض الجلد العقدي والقلاعية

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب مدير إدارة الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر صالح بو مباركة الجهات المسؤولة بتوفير الإمكانيات من مبيدات ولقاحات وتحصينات للحد من انتشار مرض الجلد العقدي.

وقال بومباركة – في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن البيضاء مدينة مهملة ومنكوبة، منذ إعصار دانيال، ولم يهتم بها أحد، وحالياً نكافح مرض الجلد العقدي منذ ثلاثة أشهر حتى الآن، ولم يكن هناك أي دعم أو توفير الإمكانيات لمكافحته.

وأوضح بومباركة، أن “103” رأس من الأبقار والعجول نفقت بسبب مرض الجلد العقدي، وأكثر من “950” مصابة، ناهيك عن نفوق “10” وإصابة “50” رأس الأبقار بسبب الحمى القلاعيه، مشيراً إلى أن الثروة الحيوانية مهددة ويجب وضع حل جذري لهذه الإشكالية، لمكافحة الحشرات المنتشرة رغم البرد الشديد.

ودعا بومباركة صناع القرار والحكومة بالتدخل العاجل والسريع للحفاظ على الثروة الحيوانيّة والحفاظ على الأمن الغذائي، وحياة المواطنين، وتوفير حتى سيارة واحدة فقط مزودة بإله الرش والمبيدات لمكافحة الحشرات.

وظهر المرض في مناطق شرق ليبيا، من بينها مدن البيضاء والمرج، كما سجلّت بؤر أخرى بمنطقة توكرة والجبل الأخضر، حيث أحصت السلطات الزراعية “177” إصابة، إلى جانب نفوق عدد من رؤوس الأبقار.

والمرض الذي يصيب بشكل مباشر الأبقار وبدرجة أقل الأغنام، هو فيروس ينتقل بين الحيوانات بواسطة الحشرات أو تناول طعام وشراب ملوّث، وتتمثلّ أعراضه في ارتفاع درجات الحرارة والتهاب الجيوب الأنفية وظهور حبوب على الجلد.