غيبريسوس: نرفض اتهامات إسرائيل بشأن تواطؤ منظمة الصحة العالمية مع حماس

أخبار ليبيا 24

رفض، مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ادعاءات إسرائيل، بشأن تواطؤ المنظمة الأممية، مع حماس.

وكتب غيبريسوس، الجمعة، عبر حسابه على منصة “إكس”: تفند منظمة الصحة العالمية الاتهامات التي وجهتها إسرائيل في اجتماع المجلس التنفيذي أمس بأن منظمة الصحة العالمية “متواطئة” مع حماس و”تغض الطرف” عن معاناة الرهائن المحتجزين في غزة”.

وأضاف: “مثل هذه الادعاءات الكاذبة ضارة، ويمكن أن تعرض للخطر موظفينا، الذين يخاطرون بحياتهم، لخدمة الضعفاء”.

وقال، مدير عام منظمة الصحة العالمية: “باعتبارها إحدى وكالات الأمم المتحدة، فإن منظمة الصحة العالمية محايدة، وتعمل من أجل صحة ورفاهية جميع الناس”.

WHO refutes Israel's accusation at the Executive Board meeting yesterday that WHO is in “collusion” with Hamas and is “turning a blind eye” to the suffering of hostages being held in Gaza. Such false claims are harmful and can endanger our staff who are risking their lives to…

وجاءت الاتهامات، في حديث للسفيرة الإسرائيلية، لدى الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون شاهار، خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الخميس.

وفي منشور آخر، على منصة “إكس”، كتب غيبريسوس: “نحن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، حتى نتمكن من تجديد الإمدادات المنقذة للحياة، التي نحتاجها بشكل عاجل”.

As fighting intensifies around Nasser Hospital in Khan Younis, #Gaza, hundreds of patients and health workers have fled. Currently 350 patients and 5000 displaced people remain at the hospital.

The hospital is running out of fuel, food and supplies.

The intense fighting in the… pic.twitter.com/dA2OTmFJXc

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 26, 2024