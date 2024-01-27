غيبريسوس: نرفض اتهامات إسرائيل بشأن تواطؤ منظمة الصحة العالمية مع حماس

27 يناير، 2024 1:45 م
0 1

أخبار ليبيا 24

رفض، مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ادعاءات إسرائيل، بشأن تواطؤ المنظمة الأممية، مع حماس.

وكتب غيبريسوس، الجمعة، عبر حسابه على منصة “إكس”: تفند منظمة الصحة العالمية الاتهامات التي وجهتها إسرائيل في اجتماع المجلس التنفيذي أمس بأن منظمة الصحة العالمية “متواطئة” مع حماس و”تغض الطرف” عن معاناة الرهائن المحتجزين في غزة”.

وأضاف: “مثل هذه الادعاءات الكاذبة ضارة، ويمكن أن تعرض للخطر موظفينا، الذين يخاطرون بحياتهم، لخدمة الضعفاء”.

وقال، مدير عام منظمة الصحة العالمية: “باعتبارها إحدى وكالات الأمم المتحدة، فإن منظمة الصحة العالمية محايدة، وتعمل من أجل صحة ورفاهية جميع الناس”.

وجاءت الاتهامات، في حديث للسفيرة الإسرائيلية، لدى الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون شاهار، خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الخميس.

وفي منشور آخر، على منصة “إكس”، كتب غيبريسوس: “نحن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، حتى نتمكن من تجديد الإمدادات المنقذة للحياة، التي نحتاجها بشكل عاجل”.

وأضاف: “مع اشتداد القتال حول مستشفى ناصر في خان يونس، غزة، فر مئات المرضى والعاملين في مجال الصحة.. ولا يزال هناك حاليًا 350 مريضًا و5000 نازح في المستشفى.. لقد نفد الوقود والغذاء والإمدادات من المستشفى”.

وخلّفت، الهجمات الإسرائيلية على غزة، منذ 07 أكتوبر الماضي، وحتى أمن الجمعة، 26 ألفا و83 قتيل، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

كما تسببت الهجمات، في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.

 

 

الوسوم
27 يناير، 2024 1:45 م
0 1

المزيد من الأخبار

زلزال بقوة 7 درجات

زلزال بقوة 5.01 درجة يضرب تركيا

27 يناير، 2024 1:35 م

سابالينكا تحتفظ بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

27 يناير، 2024 1:00 م

استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن تصريحات وزير الداخلية عماد الطرابلسي الأخيرة حول نقص الوقود غير منطقية وداعمه للدبيبة

27 يناير، 2024 12:55 ص

أبوزريبة يبحث توفير مركبات لمنتسبي الداخلية بنظام المرابحة الإسلامية

26 يناير، 2024 11:12 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى