سابالينكا تحتفظ بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

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احتفظت اللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا بلقبها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى دورات الغراند سلام، عقب فوزها، اليوم السبت، على الصينية شينغ كينوين بمجموعتين دون مقابل.

وحسمت سابالينكا، الثانية على العالم، المواجهة أمام كينوين، الـ15 عالمياً، بنتيجة 6-3 و6-2.

وظفرت أرينا، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وهو ثاني لقب كبير للاعبة البيلاروسية، لأول مرّة في مشوارها الرياضي، خلال السنة الماضية، عندما فازت في النهائي على، الكازاخية إيلينا ريباكينا.

وأصبحت، أول امرأة تحتفظ، بلقب ملبورن بارك، منذ مواطنتها، فيكتوريا أزارينكا، في 2013.

ودخلت، سابالينكا المباراة، دون أن تخسر أي مجموعة، في أول بطولة كبرى هذا العام، وظلت في وضع مثالي، لتنضم إلى، آشلي بارتي وسيرينا ويليامز وماريا شارابوفا وليندسي دافنبورت، في نادي النخبة من اللاعبات، اللاتي حققن، هذا الإنجاز منذ عام 2000.