زلزال بقوة 5.01 درجة يضرب تركيا

27 يناير، 2024 1:35 م
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زلزال بقوة 7 درجات
زلزال بقوة 7 درجات

أخبار ليبيا 24

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، إن زلزالا بقوة 5.01 درجة ضرب غربي تركيا.

وأوضح المركز أن الزلزال هز غربي تركيا، صباح اليوم السبت، وبالتحديد في جنوب كاراباغلار وشمال غرب كوساداسي، مشيرا إلى أنه وقع في حدود الساعة 05:19 بالتوقيت العالمي، مضيفا أن الزلزال وقع على عمق 12 كيلومترا.

وفي السادس من فبراير من العام الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص، بالإضافة إلى دمار هائل في عدد من المناطق.

 

27 يناير، 2024 1:35 م
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