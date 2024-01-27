تعود لفترة قديمة.. انتشال رفاة قرب جامع الصحابة في درنة

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انتشل، فريق الجثث، التابع للهلال الأحمر، فرع درنة، مجموعة كبيرة من الرفاة بالقرب من جامع الصحابة، أكّد الهلال الأحمر أنها تعود لـ “فترة قديمة”.

وعبر منصة (إكس) قال الهلال الأحمر في درنة، إن فريق انتشال الجثث انتشل مجموعة كبيرة من الرفاة بالقرب من جامع الصحابة.

فريق إنتشال الجثث التابع للهلال الأحمر فرع درنة يقوم بإنتشال مجموعة كبيرة من الرفاة تعود لفترة قديمة بالقرب من جامع الصحابة وبأمر من النيابة العامة تم نقلها إلى جهاز الهيئة العامة للبحث و التعرف على المفقودين، لإتخاذ الإجراءات اللازمة. pic.twitter.com/LoFVyHaOYs — جمعية الهلال الأحمر الليبي (@LibyaRC) January 27, 2024

وأكّد الجهاز، أنها تعود لـ “فترة قديمة”، دون تحديدها بشكل دقيق.

وأضاف، أنّه تمّ نقلها إلى جهاز الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، بأمر من النيابة العامة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.