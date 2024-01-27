تعود لفترة قديمة.. انتشال رفاة قرب جامع الصحابة في درنة

27 يناير، 2024 6:12 م
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أخبار ليبيا 24

انتشل، فريق الجثث، التابع للهلال الأحمر، فرع درنة، مجموعة كبيرة من الرفاة بالقرب من جامع الصحابة، أكّد الهلال الأحمر أنها تعود لـ “فترة قديمة”.

وعبر منصة (إكس) قال الهلال الأحمر في درنة، إن فريق انتشال الجثث انتشل مجموعة كبيرة من الرفاة بالقرب من جامع الصحابة.

 

وأكّد الجهاز، أنها تعود لـ “فترة قديمة”، دون تحديدها بشكل دقيق.

وأضاف، أنّه تمّ نقلها إلى جهاز الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، بأمر من النيابة العامة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

 

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27 يناير، 2024 6:12 م
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