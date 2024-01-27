انحراف طائرة إسعاف بمطار معيتيقة .. ووزارة المواصلات تكشف التفاصيل

أخبار ليبيا 24

كشفت وزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، تفاصيل انحراف طائرة إسعاف في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

ونقلت الوزارة، عن مدير مكتب التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات بالوزارة، عصام رجب نصرت، أن الطائرة من نوع “سسنا 560″، وتحمل حروف تسجيل رقم “5A-DRK” وتتبع جهاز الإسعاف الطائر.

وانحرفت الطائرة عن مسارها أثناء هبوطها بمدرج مطار معيتيقة صباح اليوم السبت عند الساعة 09:12 تقريبا بالتوقيت المحلي، فيما لم تسفر الواقعة عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية، إذ فقط انفجر الإطار الأيسر الخلفي وجرى تغييره.

وأوضح أن الطائرة متجهة من طرابلس إلى مطار بنينا بنغازي ومنها إلى تونس في مهمة إسعاف طارئة.

وتابعت: “حدث بها عطل فني عارض في الجو مما اضطرها للعودة لمطار معيتيقة الدولي ووصولها بسلامة وعلى متنها الطاقم الجوي والطبيب المرافق”.

وجرت إعادة فتح الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بعد نجاح الفرق الفنية بجهاز الإسعاف الطائر وإدارة التشغيل والسلامة وهيئة السلامة الوطنية من إزاحة الطائرة.