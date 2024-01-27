انتحار أكثر من 21 ألف شخص في اليابان خلال عام 2023

27 يناير، 2024 9:09 م
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شهدت اليابان خلال عام 2023 انتحار 21 ألفا و818 مواطن، بينهم 1010 طلاب.

وذكرت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، في بيان السبت، أن حالات الانتحار تراجعت 63 بالمئة مقارنة بـ 2022.

وأوضحت أن بين من أقدموا على الانتحار العام الماضي، 14 ألفا و854 ذكرا، و6 آلاف و964 أنثى.

وأشارت إلى انتحار 1010 طلاب يابانيين، بينهم 507 في مراحل الدراسة الأساسية، ابتدائي وإعدادي وثانوي.عوامل

وبحسب البيان، جاءت المشكلات الصحية وتكاليف المعيشة وظروف العمل ضمن أول ثلاثة عوامل أدت إلى الانتحار.

27 يناير، 2024 9:09 م
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