المنفي يعتمد 3 سفراء جدد لدى ليبيا

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح السبت في طرابلس، 3 سفراء جدد لدى ليبيا، واستلم أوراق اعتماد كل من، سفير جمهورية موريتانيا الإسلامية، “محمد بابانه”، وسفيرة جمهورية النمسا، “باربرا غرس”، وسفير جمهورية كوريا، “جانغ جيهاك”.

واثنى محمد المنفي خلال استقباله السفراء، على عمق العلاقات التي تربط ليبيا بدولهم، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الجديدة في البلاد.

من جهتهم ، عبر السفراء، في كلماتٍ لهم بالمناسبة على أهمية توطيد العلاقات بين دولهم وليبيا، مثمّنين جهود رئيس المجلس الرئاسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في كل أنحاء ليبيا.