الدبيبه يجري جولة تفقدية لملعب طرابلس الدولي

27 يناير، 2024 9:34 م
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اجرى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبه ، السبت ،زيارة لمعلب طرابلس الدولي للاطلاع على أعمال صيانة وتطوير الملعب .

ويواصل العمال تجهيز المقاعد ومحيط أرضية الملعب خلال الزيارة، فيما بدأ فرش العشب الصناعي للملعب منذ ثلاثة أيام.

وشدد الدبيبه على ضرورة الاهتمام بالملعب حتى لا يستهلك العشب، ، مشيراً الى ضرورة أن يكون الملعب على مستوى عالمي ويتيح لليبيين مشاهدة مباريات كالتي يشاهدونها لكبرى الأندية العالمية.

وقال المسؤولون في الملعب إن العشب الذي يجري تركيبه هو الأفضل في العالم، وهو شبيه بالعشب الموجود في ملعب البرنابيو المملوك لنادي ريال مدريد في العاصمة الإسبانية.

27 يناير، 2024 9:34 م
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