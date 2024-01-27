الأرصاد الجوية: كتلة هوائية باردة تصحبها خلايا رعدية مع سقوط حبات البرد على مناطق الشمال

27 يناير، 2024 12:56 م
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سقوط أمطار رعدية
سقوط أمطار رعدية

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر معظم مناطق البلاد بكتلة هوائية باردة بداية من غد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر.

في حين تتكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الشمال، ويتخللها هطول أمطار متفرقة تكون جيدة على مناطق الشمال الشرقي مساء الإثنين، وتصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت.

وأيضا توقع المركز احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الغربي والشمال الشرقي، ومن المتوقع أن تستقر الأجواء نهاية الأسبوع على غالبية مناطق ليبيا.

27 يناير، 2024 12:56 م
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