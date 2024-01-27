الأردن وألمانيا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

27 يناير، 2024 8:40 م
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خلال لقائهما السبت بالعاصمة الأردنية عمان ، بحث وزيرا خارجية الاردن والمانيا تطورات الأوضاع في غزة .

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، أن الوزيرين أجريا محادثات موسعة بحثت جهود وقف الحرب الإسرائيلية على غزة والأوضاع الكارثية التي تسببها.

وشدد وزرير الخارجية الأردني، على أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الأولوية التي يجب تحقيقها فورا، سبيلاً وحيداً لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وإدخال ما يكفي من مساعدات، وضمان إيصالها إلى جميع مناطق القطاع.

وأكد الوزيران، بحسب البيان، أن “حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة”.

27 يناير، 2024 8:40 م
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