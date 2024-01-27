استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن تصريحات وزير الداخلية عماد الطرابلسي الأخيرة حول نقص الوقود غير منطقية وداعمه للدبيبة

أخبار ليبيا 24

جددت تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، الجدل حول عمليات نقص الوقود بسبب عمليات التهريب، خاصة وأنه أكد أن وزارته ستمنع تعبئة الوقود بالجالونات داخل محطات التعبئة، كما ستحظر عمليات بيع الوقود على الطرقات العامة.

حيث فتحت التصريحات جدلا واسعا حول مدى إمكانية هذه الخطوة من توفير الوقود داخل المحطات، ومكافحة تهريبه.

التنسيق مع شركة البريقة

وكان وزير أكد وزير الداخلية خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين الأمنيين ومديري الأمن، أن عمليات توزيع الوقود تسير بشكل منتظم على كافة محطات التعبئة بالتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تأمين كافة محطات تعبئة الوقود وفق خطة أمنية موضوعة من الوزارة، مؤكدا أن الدراسة الأمنية لا زالت قيد العمل للنظر في إعادة تنظيم مديريات أمن الساحل الغربي.

خطة أمنية

كما أكد الطرابلسي أن الوزارة تعمل على تشكيل غرف أمنية مشتركة تضم عدة مديريات حسب التقسيم الجغرافي للمناطق.

وأضاف أن الوزارة ستشرع في استكمال الخطة الأمنية لدعم المديريات بكافة مكوناتها لتشمل المدة القادمة مديريات الساحل الغربي لتليها المنطقة الوسطى.

وأعطى وزير الداخلية مديري الأمن صلاحيات التواصل مختلف المكونات الأمنية والعسكرية لمناطقهم لتنظيم عمل البوابات والتمركزات الأمنية، على أن يختصر العمل بوجود رجال الشرطة فقط.

وأشار الطرابلسي إلى أن الوضع الأمني في ليبيا يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق مستهدفات الأمن، مؤكدا أن طرابلس وطوقها تشهد تحسنا أمنيا ملحوظا، وأن الوزارة استطاعت توفير الاحتياجات لعدد من مديريات الأمن، وفق قوله.

إتاوات وضرائب

تصريحات الوزير جاءت عقب لقائه بسائقي شاحنات النقل الذين دخلوا في إضراب عن العمل بسبب نقص الوقود، وفرض إتاوات وضرائب عليهم خارج نطاق القانون، على طول الطريق الساحلي، وهو ما أكد الطرابلسي أن وزارته ستعمل على محاربته خلال الفترة المقبلة.

وخلال الأيام الماضية أعلن سائقو شاحنات التوقف نهائيا عن العمل لحين توفير الوقود في المحطات، وإلغاء الرسوم التي تفرض بشكل جزافي على بعض بوابات العبور.

مشكلة نقص الوقود

ورأى مراقبون أن مكافحة عمليات البيع خارج المحطات وإن كانت ستعمل على تقليل حجم الوقود المهرب والذي يباع في السوق السوداء، إلا أنها لن تقضي على مشكلة نقص الوقود التي تعاني منها البلاد، بسبب عمليات التهريب المتواصلة.

وتأتي هذه التوقعات في ظل تنامي عمليات تهريب الوقود من البلاد برا وبحر، وهو ما يعني أن عمليات البيع داخل السوق المحلي بطرق غير شرعية ليست هي المشكلة الأكبر المتسببة في نقص الوقود، فالأمة تحدث بشكل رئيسي بسبب عمليات التهريب الممنهجة التي تتم لنقل الوقود الليبي المدعم لخارج الأراضي الليبية.

تهريب 40% من الوقود

وفي وقت سابق كشفت تقديرات المؤسسة الليبية للنفط إلى أن ما يقرب من 40% من الوقود المكرر محليا أو المستورد من الخارج يتم تهريبه للخارج، أو يتعرض للسرقة.

ورصدت دراسة بحثية أجراها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات، أن عمليات تهريب الوقود لا تتم بشكل عشوائي، أو عبر نجار تجزئة يأخذونه من المحطات لبيعه في الطرق، بل العملية تتم على يد عصابات منظمة، قد تتعاون معها جماعات عشوائية حيث تدير هذه الشبكات عملية معقدة لتهريب الوقود الليبي إلى دول أوروبية عبر البجر، بينما تنقله عصابات أخرى نحو بلدان الجنوب الصحراوي.

وأكدت الدراسة أن هذه يشارك فيها عمالا بمحطات توزيع الوقود وموزعين وسائقين على دراية عميقة بالجغرافيا.

خسائر فادحة

وبلغة الأرقام تخسر الدولة الليبية ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا نتيجة أنشطة تهريب الوقود، وفقا لتقديرات دولية، كما أن بند دعم الوقود في الميزانية العامة للدولة تجاوز 12 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار مقارنة بعام 2021.

وفي المقابل يعد سعر الوقود في ليبيا هو أحد أرخص أسعار الوقود في القارة الإفريقية، حيث تتحمل الدولة جزء كبير من سعره، وهو ما دفع الحكومة الوطنية مؤخرا للحديث عن رفع الدعم عنه، وسط رفض شعبي واسع لهذه الخطوة.

وعقب هذا الأمر توجهنا لمتابعي “أخبارليبيا24” بسؤال، هل تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي الأخيرة حول نقص الوقود هي بسبب تعبئة الوقود بالجالونات وبيعه على الطرقات العامة؟

والبداية كانت مع “مصطفي القبائلي” وقال إنه يجب على المسؤول يضع الحلول للقضاء على التهريب.

وأضاف “خلو فيها شرف” هاهاهاها تى البلاد كان فيها شيء منطقي يمسك عماد …..وزير داخلية، حسب قوله .

وأكد “هشام الغزيل” أن الباخرات والقوارب هيا سبب نقص الوقود، وجالون غير شني بنقص وإلا يزيد…. مشكله المهربين عندهم طرق معروفه واضحة كان بتصفوا النية وشخصيات معروفة .

وتسأل “يارب يارب” من يهرب في الوقود؟ هل هو المواطن البسيط؟

وذكر “Jamal Al Al” مدام أنت وأشكالك بالحكم تقعد هكي البلاد شن فهمك أنت .

ومن جهته، قال “السيد علي الغناي” الشعب يريد إسقاط النظام تم إسقاط النظام وجاء نظام لايعرف أحد من أين جاء بكل هذا الخراب والدمار، حسب وصفه .