ارتفاع عدد المُعتقلين إلى 6305 مواطناً فلسطينياً منذُ بداية الحرب

ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى 6305 منذ 7 أكتوبرالماضي، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا الجمعة والسبت.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك وصل الأناضول نسخة منه، إن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت “إلى نحو 6305، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن”.

وأضافت الهيئة والنادي أن “قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ صباح أمس وحتّى صباح اليوم السبت (20) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون”.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين ونابلس (شمال) ورام الله والقدس وأريحا (وسط) والخليل (جنوب).