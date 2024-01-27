إعدام “1750” كيلو حشيش تم ضبطها بمنطقة شماس شرق طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت سرية الضفادع البشرية والعمليات الأمنية التابعة للقوات المسلحة بإعدام “1750” كيلو جرام من الحشيش بمقر الضفادع البشرية بمنطقة مرسى لك شرق مدينة طبرق.

وقال مصدر أمني لـ«أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إنه تم ضبط الكمية مع مهربين تم تتبعهم بتقنية حديثة بعد اختراق هواتفهم بمنطقة شماس بالقرب من الحدود الليبية المصرية وتحديد أماكن تواجدهم.

وأضاف المصدر أنه تم إعدام الكمية بحضور مدراء أمن طبرق ومساعد وبئر الأشهب وعميد بلدية بئر الاشهب وآمر الضفادع البشرية وآمر إدارة العمليات الأمنية.