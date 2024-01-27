إجراء عمليات دقيقة في شبكية العين في سبها ضمن حملة النور

27 يناير، 2024 4:41 م
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أخبار ليبيا 24

يجري فريق، حملة النور، المتخصص في طب وجراحة العيون، في مركز سبها الطبي، اليوم السبت، عدد من العمليات الجراحية الدقيقة، المتخصصة في شبكية العين، والتي تستهدف مجموعة من المرضى.

وسيتم، إجراء العمليات، بعد تقييم كل حالة من الحالات المستهدفة بشكل منفرد، وفق ما ذكرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حمّاد.

وتأتي الحملة، ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل.

وأجرى الفريق، الجمعة، أكثر من 60 عملية جراحية. وتنوعت، الحالات ما بين، عمليات المياه البيضاء، والزرقاء، وعمليات الشبكية، وعمليات الحول.

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27 يناير، 2024 4:41 م
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