أواسط الأهلي يعودون بثلاثة نقاط ثمينة من مضيفه أواسط الصقور

أخبار ليبيا 24 – خاص

ضمن مسابقة أواسط الممتاز وفي الأسبوع الثامن من مرحلة الذهاب عاد فريق اواسط الأهلي بنغازي بثلاثة نقاط ثمينة من اواسط الصقور بملعبه.

حيث حقق فريق أواسط الأهلي فوزًا ثمينًا على أواسط الصقور وعلى ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد.

سجل الأهلي أهدافه في الشوط الأول عن طريق لاعبه إسلام نصرالدين، وعدل أواسط الصقور النتيجة بهدف بتوقيع لاعبه عبدالرحمن يحي لينتهي الشوط الأول والمباراة بهذه النتيجة ليضع أواسط الأهلي ثلاثة نقاط ثمينة ليرفع رصيه إلى “14” نقطة ويبقى أواسط الصقور برصيده السابق 7 نقاط.

ويشرف على تدريب أواسط الصقور المدرب ادريس الدناع ويشرف على تدريب أواسط الأهلي المدرب نور الدين منصور.

يشار إلى أنه أدار اللقاء الحكم علي الجارح وساعده كل من عبيد محمد ووليد امحارب وحكم رابع فرج الفيتوري وراقب اللقاء شاهين النويصري.