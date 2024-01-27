أحدهما يعمل في صيانة الهواتف.. ضبط مصريين ببنغازي يبتزان النساء عبر “واتس آب”

أخبار ليبيا 24

ضبط، قسم التحريات العامة، مصريين إثنين، أحدهما يعمل في صيانة الهواتف المحمولة، بتهمة ابتزاز النساء عبر تطبيق “واتس آب”.

وقال، مكتب الإعلام الأمني، بمديرية أمن بنغازي، إن عملية القبض جاءت، استجابة لشكوى مواطن، ضد مجهول يقوم بتهديد زوجته وابتزازها بألفاظ غير أخلاقية عن طريق تطبيق “واتس آب” عبر رقمين مختلفين.

وأضاف أن، رئيس قسم التحريات العامة، أصدر تعليماته بالبحث والتحري، وضبط الشخص المُبتز. وبعد مباشرة أعضاء التحريات، بسحب المحادثات، الصادرة من الرقمين، تمّ التواصل مع صاحب أحد الرقمين، واستدراجه.

وذكر المكتب، أنّه أُعد كمين محكم له، وضبطه في منطقة حي السلام. وأضاف، أن بالاستدلال معه تبيّن أنّه يدعى (أ.م.ف) من مواليد 1995.

وأضاف، أن بتفتيش هاتفه، احترازيا، اتضح أنه من كان يقوم بابتزاز زوجة المشتكي، كما تمّ العثور على محادثات أخرى لفتيات ليبيات، يقوم بابتزازهن وتهديدهن، بنشر صورهن.

وذكر، المكتب الإعلامي، أن المتهم أفاد أنّه يعمل بمحل لصيانة الهواتف المحمولة، ويقوم بإرجاع الصور المحذوفة، ومن ثم ابتزاز أصحابهن.

وتابع المكتب، أن الرقم الآخر يخص مصري آخر ومحل سكنه في منطقة الرويسات. وقال إن أعضاء التحريات انتقلوا على الفور، وقاموا بضبطه. وأضاف، أن بالاستدلال معه تبيّن أنه يدعى (م.م.ك) من مواليد 1988.

وقال المكتب، إن هذا المتهم اعترف، بما نسب إليه وتمّ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأحيل مع المتهم الآخر إلى النيابة العامة.