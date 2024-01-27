أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة على أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الغد، مع تكاثر للسحب من حين لأخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الغد على بعض المناطق .

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18–22)مْ، وتسجل انخفاض من يوم الغد.

بينما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق، وتكون جيدة مصحوبة بخلايا رعدية مساء يوم الإثنين مع احتمال سقوط حبات البرد.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط يوم الإثنين على اغلب المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15–19)مْ.

وتكون السماء في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(19–22)مْ.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الواحات.

والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18–21)مْ.