17 عقاراً..النائب العام يخلي أملاكًا عقارية من شاغليها استولي عليها عام 2011  

أخبار ليبيا 24

أكد مكتب النائب العام أن النيابة العامة، أمرت بإخلاء أملاك عقارية من شاغليها استولى عليها عام 2011 دون وجه حق.

وأوضح المكتب عبر حسابه على “فيسبوك” أن النيابة العامة نظرت المظالم المتعلقة بواقعات غزو الأملاك العقارية المملوكة للأسر التي هُجرت قسراً من مدينة مصراتة سنة 2011.

وأضاف أن المحامي العام، بمكتب النائب العام، نهض بمسؤولية بحث الأسباب المؤدية إلى حالة التهجير القسري؛ وفحص مستندات المضرورين.

وأفاد المكتب، أنه بدا للمحقق إجحافٌ استوجب – ردُّه وإزالة مظاهره – وإصدار قرارات إخلاء الأملاك العقارية من شاغليها دون وجه حق.

وبين المكتب أن أعضاء إدارة المهام الخاصة بادروا إلى إمضاء التدابير القضائية؛ فأخلوا سبعة عشر عقاراً؛ وأنفَذوا واجب تمكين المضرورين من حق العودة إلى منازلهم واستعمالها؛ وأجروا ما يكفل منع إفلات المتهمين في تلك الانتهاكات من الملاحقة القضائية.