وزيرة خارجية جنوب إفريقيا : لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي ومراقبة مقتل آلاف الفلسطينيين

رحبت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، الجمعة، بأمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، قائلة إن “القرار سيكون مهما في إنقاذ الأرواح في القطاع الفلسطيني”.

وفي حديثها للصحفيين عقب صدور القرار المؤقت للمحكمة الدولية في قضية الإبادة الجماعية في مدينة لاهاي الهولندية، قالت باندور: أنه لا يمكن لبلادي أن تقف مكتوفة الأيدي، وتواصل مراقبة مقتل آلاف الفلسطينيين .

وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، التي تقود وفد بلادها إلى لاهاي للاستماع إلى نتائج تطبيق الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، أنها تأمل البدأ في التحرك نحو عملية تتم فيها مناقشة حل الدولتين بشكل جوهري.

كما أشارت إلى أنه يتعين على “أصدقاء إسرائيل الأقوياء” أن ينصحوا تل أبيب بالتصرف وفقًا لأمر المحكمة الدولية.