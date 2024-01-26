وزارة الصحة الفلسطينية: 600 ألف مواطن شمال القطاع معرضون للموت جوعاً

في بيانٍ لها ، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، من أن نحو 600 ألف مواطن شمال قطاع غزة يواجهون الموت نتيجة “المجاعة وانتشار الأمراض والقصف الإسرائيلي”.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة ، أشرف القدرة، خلال البيان ، أنّ نحو 600 ألف مواطن شمال غزة يتعرضون للموت نتيجة المجاعة وانتشار الامراض والقصف الاسرائيلي”.

وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن 2.3 مليون شخص في قطاع غزة، الذين يتعرضون لهجمات إسرائيلية مكثفة، معرّضون لخطر المجاعة.

وفي حين تسمح إسرائيل بدخول عدد قليل من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتي تتوزع بشكل رئيسي في المناطق الجنوبية، تظل مناطق شمال غزة محرومة بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق.

والخميس، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، إن الوضع “كارثي” وإن الجوع يفتك بالناس في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، وإن الأطفال هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض.