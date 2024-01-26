نورلاند: واشنطن قدمت “4.5” مليون دولار لمطار سبها بهدف تعزيز أمن الطيران المدني

أخبار ليبيا 24

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بدعم وتعزيز قطاع الطيران المدني في ليبيا والعمل مع لأطراف المعنية لربط ليبيا بالعالم.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان إن المبعوث الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخارجية جوشوا هاريس، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة جيريمي برنت، التقوا وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد السويسي لتأكيد دعم الولايات المتحدة لتعزيز قطاع الطيران المدني الليبي وأمن المطارات.

وأكدت السفارة في البيان أن الهدف من الدعم هو بناء روابط ليبيا داخلياً ومع باقي العالم، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تقدم في هذا الإطار مبلغاً إضافياً قيمته “4.5” مليون دولار لمطار سبها عبر برنامج أمن الطيران والمطارات بليبيا التابع لمكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضحت أن هذا التمويل الإضافي سوف يدعم جهود تعزيز الاستقرار في جنوب ليبيا ويخلق المزيد من الفرص الاقتصادية ويمكن مطار سبها من توسيع عملياته كمركز للطيران.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة خصصت منذ سنة 2018 أكثر من 20 مليون دولار لأمن المطارات في ليبيا، وقد حضر ما يقارب 3000 مسؤولاً من المطارات الليبية دورات تدريبية ممولة من الولايات المتحدة بما في ذلك 300 امرأة.