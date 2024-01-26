من خلال حكومة تكنوقراط.. النايض ونورلاند يبحثان سبل التعاون مع البعثة الأممية للوصول للانتخابات

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، سبل التعاون مع البعثة الأممية ومبعوثها، عبدالله باتيلي، للوصول للانتخابات من خلال حكومة تكنوقراط واحدة ومصغرة.

وبحسب بيان التكتل، حضر اللقاء الذي عقد، اليوم الجمعة، والقائم بالأعمال الأمريكي، جيريمي بيرندت.

وناقش اللقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعية الحالية في ليبيا، وسبل تعاون الأحزاب السياسية والنسيج الاجتماعي والمجتمع المدني مع باتيلي، لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، البلدي، والبرلماني، والرئاسي، تحت إشراف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

كما بحث اللقاء تنفيذ الانتخابات بشكل عاجل تحت مراقبة وطنية وإقليمية ودولية.