ملف الميزانية الوحدة لسنة 2024 على طاولة الكبير ونورلاند

أخبار ليبيا 24

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الجهود المبذولة لإعداد قانون ميزانية موحدة لسنة 2024.

جاء ذلك خلال لقائهما الخميس، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوشوا هاريس والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية جيريمي برنت.

وقال المصرف المركزي في بيان له ان الاجتماع تناول عدة موضوعات أهمها مسار عملية توحيد المصرف المركزي، والجهود المبذولة مع اللجنة المالية بالبرلمان وبقية مؤسسات الدولة لإعداد قانون ميزانية موحدة لسنة 2024.

وأضاف البيان إلى أن الاجتماع تطرق لاستمرار جهود الشفافية والإفصاح وترشيد الإنفاق، وكذلك دور المصرف المركزي في إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.