مصرع 9 أشخاص في حادث مروع قرب بن جواد

أخبار ليبيا 24

لقي تسعة أشخاص مصرعهم في حادث سير مروع وقع فجر اليوم الجمعة بالقرب من منطقة بن جواد، الواقعة شرقي سرت.

وفي بيان لها قالت مديرية أمن رأس لانوف أن حادث السير وقع في ساعات الصباح الأولى، لافتة إلى أن المتوفين عددهم تسعة، سبعة منهم يحملون الجنسية المصرية وليبيين اثنين.

وأوضحت أن الحادث نتج جراء تصادم سيارة نوع “تويوتا” وأخرى من نوع “مرسيدس فيتو”.

وأشارت المديرية، إلى نقل الجثامين إلى مستشفى بن جواد العام تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة من حيث الاختصاص والتصرف.