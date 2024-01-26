مصدر لبناني: السلطات الليبية تتعامل لأول مرة بجدّية مع ملفّ الصدر ورفيقيه 

أخبار ليبيا 24

أكد مصدر لبناني أن السلطات الليبية تتعامل لأول مرة بجدّية مع ملفّ مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان الإمام موسى الصدر ورفيقيه.

وأضاف المصدر – بحسب الشرق الأوسط – أن الجانب اللبناني قابل الإيجابية بالمثل، فأبدى تعاوناً في قضية نجل الرئيس الليبي الراحل هانيبال معمّر القذافي الموقوف في لبنان منذ أكثر من ثماني سنوات.

وكان وفدًا رسميًا ليبيًا على رأسه وكيل وزارة العدل الليبية علي اشتيوي زار بيروت لوضع اتفاقية التعاون بين الجانبين موضع التنفيذ.

واستمرت الزيارة التي أحيطت بسرّية تامّة ثلاثة أيام، التقى خلالها اشتيوي وزير العدل اللبناني هنري الخوري ورئيس لجنة متابعة ملفّ الصدر القاضي حسن الشامي ومسؤولين آخرين معنيين بالقضية.

وذكر المصدر أن اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين بملف اختفاء الإمام الصدر، اتسمت بالجدّية وركزت على تفعيل التعاون بين البلدين في هذا الملف.

وأفاد أن الجانب الليبي وعد بالردّ على مراسلات المحقق العدلي لجهة توفير المعلومات عن 13 شخصية سياسيّة وأمنيّة من أركان نظام معمر القذافي، بينهم عبد السلام جلود، وإلزامهم بالمثول أمام المحقق العدلي اللبناني.

وأكد المصدر أن الوفد الليبي أوضح للجانب اللبناني بألا يكون بعض هؤلاء أو جلهم ليسوا على قيد الحياة وقد اختفى أثرهم منذ سقوط نظام القذافي.

وكان الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عبّاس بدر الدين، تم اختطافهم وإخفائهم في طرابلس عام 1978، من قبل نظام القذافي في ظروف غامضة.

واختطف مسلّحون هانيبال القذافي من دمشق في ديسمبر 2019، ونقلوه إلى البقاع اللبناني عبر الحدود البرية غير الشرعية، وتبيّن أن من دبّر للعملية هو النائب السابق حسن يعقوب، نجل الشيخ محمد يعقوب رفيق الصدر.