مجلس الوزراء التونسي يوافق على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة

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وافق، مجلس الوزراء التونسي، الخميس، على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزانة، في خطوة تهدف إلى تمويل عجز الميزانية، لكنها عززت المخاوف بشأن استقلالية البنك.

ويعتقد الاقتصاديون، أن موافقة مجلس الوزراء، على مشروع القانون، تعزز التكهنات، بأن محافظ البنك المركزي مروان عباسي، الذي ترأس البنك لمدة ست سنوات، سيترك منصبه الشهر المقبل في نهاية فترة ولايته الأولى.

وقال، منتقدو هذه الخطوة، إن تعديل قانون 2016، يشير إلى احتمال تدخل الدولة، بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل العجز المالي المتزايد، وندرة الموارد المالية، وصعوبة الاقتراض الخارجي.

سيناريو فنزويلا

وحذر عباسي، في 2022 من أن، خطط الحكومة لمطالبة البنك المركزي، بشراء سندات خزانة، لها مخاطر على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.

وقال، إن هذه الخطوة، ستؤدي إلى زيادة التضخم، بشكل لا يمكن السيطرة عليه، والذي قد يصل إلى أرقام ثلاثية، و”السيناريو الفنزويلي سيتكرر في تونس”. ومن المتوقع، أن يوافق البرلمان، على مشروع القانون، في الأسابيع المقبلة.

ومن المنتظر، أن ترتفع حاجة الحكومة للقروض الخارجية في موازنة 2024، إلى نحو خمسة مليارات دولار، منها 3.2 مليار دولار، لم تحدد الحكومة مصدرها.