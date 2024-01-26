كتلة التوافق الوطني ترفض المفاوضات في تركيا لتطوير القطعة (NC7) بحقل الحمادة 

أخبار ليبيا 24

أعلنت كتلة التوافق الوطني في المجلس الأعلى للدولة رفضها المفاوضات الجديدة التي تجري حاليا في دولة تركيا للتعاقد لتطوير القطعة (NC7) بحقل الحمادة.

وتابعت الكتلة في بيان لها :”نرفض كل إجراءات التعاقد التي تورط الدولة الليبية في التزامات طويلة الأمد تضر بمواردها وتهدر ثرواتها”.

ودعت الكتلة كافة الأجهزة الرقابية ومكتب النائب العام لاتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإيقاف أي تعاقد أو إجراء من شأنه أن يضر بقطاع النفط مصدر قوت الليبيين الوحيد، ومحاسبة كل المتورطين في ذلك.

وطالبت كتلة التوافق الوطني كافة أعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى التحرك والضغط من أجل إيقاف العبث بملف تطوير الحقول النفطية، ومن المتاجرة به سياسيا.

ودعت الكتلة مجلس النواب الليبي لإصدار قانون يشدد من الرقابة على التعاقدات في قطاع النفط، ويمنع أي تلاعب أو استغلال فيها.

وأضافت :”نتابع بقلق بالغ إجراءات التفاوض الخاصة بتطوير الحقول النفطية، والتي تسرّبت بعض مستنداتها على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأوضحت الكتلة أنه تمت ملاحظة شبهات الفساد الواضحة والمتعلقة بالتفاوض على تطوير القطعة (NC7) بحقل الحمادة النفطي ومنح ائتلاف شركات أجنبية نسبة 40% من الإنتاج بهذه القطعة.

وأفادت كتلة التوافق الوطني أن هذه المفاوضات تتم رغم انخفاض تكلفة الإنتاج وإمكانية التطوير من خلال شركات وطنية تمتلك القدرة والإمكانيات.

وأكدت :”نفاجأ بوجود مفاوضات قائمة الآن بدولة تركيا بموجب إذن جديد للتفاوض صادر عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، للتفاوض على استثمار حقل الطهارة NC4, حقل النظيف 59، حقل سلطان NC129)، مع شركة أركنو التي تأسست حديثاً عام 2023″.

ولفتت الكتلة إلى أن هذه الشركة التركية لا يوجد لها سجل خبرة في مجال الاستثمار والتطوير النفطي، كما أن مدير هذه الشركة كان يشغل سابقا منصب مدير إدارة تطوير الحقول بشركة الخليج العربي للنفط المالكة لهذه الحقول، وتم استقطابه لإدارة هذه الشركة الحديثة.

وأشارت كتلة التوافق الوطني إلى تواطؤ حكومة الوحدة الوطنية وإصرارها على تمرير مثل هذه التعاقدات.