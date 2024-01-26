شرطة الصابري تسترجع سيارة مسروقة في أقل من 24 ساعة وتضبط السارق  

أخبار ليبيا 24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الصابري تمكن من استرجاع سيارة مسروقة في أقل من 24 ساعة ويلقي القبض على السارق.

وأضافت المديرية أن مواطنًا تقدم بشكوى ضد مجهول سرق سيارته من أمام مقهى الديوانية بمنطقة السلماني؛ حيث إنه لم يقُم بإطفاء السيارة.

وأوضحت المديرية أن رئيس مركز شرطة الصابري العميد امحمد أبريك أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط السيارة لمطلوبة حيث خرج أعضاء التحريات للبحث والتحري وتمشيط الاختصاص.

وبينت المديرية أنه في أثناء عمليات التحري وجمع المعلومات وردت معلومات بأن السيارة المسروقة شوهدت بعدة أماكن من اختصاص مركز شرطة الصابري وعند تجوال أعضاء التحريات تمكنوا من ضبطها، وعلى متنها السارق.

وأفادت المديرية أنه اُنْتُقِل به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.خ.م من مواليد 2006، واعترف أنه وجد سيارة الشاكي بجوار مقهى الديوانية وسرقها.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.