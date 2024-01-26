رويترز: الصين تضغط على إيران لكبح هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أخبار ليبيا 24

نقلت، وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، عن أربعة مصادر إيرانية ودبلوماسي مطلع، قولهم إن المسؤولين الصينيين طلبوا من نظرائهم الإيرانيين المساعدة في كبح الهجمات، التي يشنها الحوثيون المدعومين من إيران، على السفن في البحر الأحمر، أو المخاطرة بالإضرار بالعلاقات التجارية مع بكين.

ووفقا للوكالة، قالت المصادر الإيرانية، إن المناقشات حول الهجمات والتجارة بين الصين وإيران، جرت خلال عدة اجتماعات عقدت في الآونة الأخيرة، في بكين وطهران، ورفضت تقديم تفاصيل، حول موعد انعقادها أو من حضرها.

وقال مسؤول إيراني، مطلع على المحادثات، تحدث إلى رويترز، بشرط عدم الكشف عن هويته: “في الأساس، تقول الصين: إذا تضررت مصالحنا بأي شكل من الأشكال، فإن ذلك سيؤثر على أعمالنا مع طهران. لذا اطلب من الحوثيين ضبط النفس”.

وأدت الهجمات، التي يقول الحوثيون، إنها تدعم الفلسطينيين في غزة، إلى رفع تكلفة الشحن والتأمين، من خلال تعطيل طريق تجاري رئيسي بين آسيا وأوروبا، تستخدمه على نطاق واسع السفن القادمة من الصين.

وقالت، المصادر الإيرانية الأربعة، إن المسؤولين الصينيين، لم يدلوا بأي تعليقات أو تهديدات محددة، بشأن كيفية تأثر العلاقات التجارية بين بكين وإيران، إذا تضررت مصالحها بسبب هجمات الحوثيين.

وأضافت، المصادر الإيرانية، إن بكين أوضحت، أنها ستشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه طهران، إذا تعرضت أي سفن مرتبطة بالصين للهجوم، أو تأثرت مصالح البلاد، بأي شكل من الأشكال.

وقالت، وزارة الخارجية الصينية: “الصين صديق مخلص لدول الشرق الأوسط وملتزمة بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والسعي، لتحقيق التنمية والازدهار المشتركين”.

وأضافت: “نحن ندعم بقوة دول الشرق الأوسط في تعزيز استقلالها الاستراتيجي والتوحد والتعاون لحل قضايا الأمن الإقليمي”.