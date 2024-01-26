خام برنت يتجه نحو مكاسب أسبوعية رغم تراجع أسعار النفط

26 يناير، 2024 3:02 م
0 1

أخبار ليبيا 24

تتجه أسعار النفط لإغلاق الأسبوع على ارتفاع قوي، بفضل بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة والصين وتراجع مخزونات الخام الأمريكية، رغم تراجع أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 82.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0115 بتوقيت غرينتش، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 76.95 دولار.

ويتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع مرتفعا 4.5 بالمئة في حين يتجه الخام القياسي الأميركي لتحقيق مكاسب أسبوعية 4.8 بالمئة. ويتجه الخامان للصعود للأسبوع الثاني على التوالي.

وقالت مصادر إن مسؤولين صينيين طلبوا من نظرائهم الإيرانيين المساعدة في كبح هجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر وإلا فإن العلاقات التجارية مع بكين ستتعرض لأضرار، وهو ما مثّل خطوة ساعدت في تهدئة المخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات.

وتلقت الأسعار هذا الأسبوع دعما من تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكبر من المتوقع إلى جانب بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين ومخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.

 

26 يناير، 2024 3:02 م
0 1

المزيد من الأخبار

من خلال حكومة تكنوقراط.. النايض ونورلاند يبحثان سبل التعاون مع البعثة الأممية للوصول للانتخابات

26 يناير، 2024 2:52 م

مصرع 9 أشخاص في حادث مروع قرب بن جواد

26 يناير، 2024 2:36 م

حفتر يدعو إلى ضرورة حلحلة مشاكل الطلبة بجامعة درنة

26 يناير، 2024 2:25 م

في إسطنبول.. الكبير يبحث مع مسؤول تركي معالجة ملف خطابات الضمان

26 يناير، 2024 1:55 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى