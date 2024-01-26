خارجية الحكومة الليبية تبحث مع روسيا والسودان الوضع السياسي في البلاد

أخبار ليبيا 24

أجرى وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، اتصالاً هاتفياً مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوقدانوف.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن الجانبان بحثا آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

كما أجرى عبد الهادي الحويج، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية السوداني، الأستاذ علي الصادق علي، تناول فيه الطرفان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين والشقيقين.

هذا وشدد الوزيران على أن العلاقات الأخوية بين ليبيا والسودان لا تحتاج إلى تأكيد.

كما تم مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلدين، ومن جهته أعرب الحويج عن أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي لتحقيق مصالح البلدين وتعزيز الاستقرار في المنطقة.