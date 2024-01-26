تونس تعرب عن ارتياحها لقرار العدل الدولية بخصوص الإبادة الاجماعية للفلسطنيين

26 يناير، 2024 10:14 م
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Tunisian president Kais Saied speaks at a press conference following his meeting with his French counterpart at the Elysee palace on June 22, 2020 in Paris, France. Photo by Romain Gaillard/Pool/ABACAPRESS.COM

أعربت تونس عن “ارتياحها الكبير للقرار المنصف والعادل” الذي أصدرته محكمة العدل الدولية حول التدابير المؤقتة الواجب اتخاذها في إطار الدعوى المرفوعة أمامها من قبل جمهورية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، معتبراً إياه قراراً تاريخياً، مؤكدة في الوقت ذاته أنها  ستقدم في 23 فبراير، مرافعة شفهية أمام المحكمة.

واعتبرت تونس في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن هذا “القرار التّاريخي خُطوة بالغة الأهمية على طريق إدانة الجرائم الجسيمة التي ارتكبها ويُواصل ارتكابها الكيان الإسرائيلي المحتل بحق الشعب الفلسطيني، وانتصاراً للعدل وللقيم الإنسانية السامية، ولمبادئ القانون الدولي وللميثاق الأممي، وإعلاءً لصوت الحق ولقوة الحجّة على سياسات ازدواجية المعايير”.

وبحسب البيان، فقد دعت تونس إلى العمل على إلزام الاحتلال بالوقف النهائي لعدوانه الوحشي الغاشم، وإنهاء احتلاله وحصاره لقطاع غزة وكلّ الأراضي الفلسطينية، ومُحاكمته ومحاسبته على جرائمه الفظيعة بحق الشعب الفلسطيني.

26 يناير، 2024 10:14 م
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