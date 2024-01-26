تواصل أعمال حملة جراحة العيون بمدن الجنوب

26 يناير، 2024 9:56 م
0 1

تتواصل هذه الأيام بمدن الجنوب ،أعمال حملة (النور) لطب وجراحة العيون، التي أطلقتها وزارة الصحة بالحكومة الليبية لتقديم الخدمات العلاجية وإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية لمرضى العيون.

وتأتي الحملة حسب ما نشر،  تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الصحة لإصلاح وتطوير النظام الصحي، من خلال تفعيل برنامج توطين العلاج بالداخل.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة الدكتور ” أسويكر بو زيد ” أن الحملة تضم نخبة من الكوادر الطبية والاستشاريين الليبيين وعدد من الإخصائيين الزوار من جمهورية مصر العربية وتستهدف توفير الخدمات العلاجية لأكبر عدد من المصابين بأمراض العيون بمدن الجنوب.

26 يناير، 2024 9:56 م
0 1

المزيد من الأخبار

تعرف على الأجهزة الأمنية التي يقتصر تواجدها بالمنافذ البرية والبحرية والجوية

26 يناير، 2024 9:53 م

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا : لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي ومراقبة مقتل آلاف الفلسطينيين

26 يناير، 2024 9:32 م

الداخلية: الدوريات الصحراوية تضبط عدداً من السيارات المعدة لتهريب الوقود  

26 يناير، 2024 9:29 م

وزارة الصحة الفلسطينية: 600 ألف مواطن شمال القطاع معرضون للموت جوعاً

26 يناير، 2024 9:26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى