تواصل أعمال حملة جراحة العيون بمدن الجنوب

تتواصل هذه الأيام بمدن الجنوب ،أعمال حملة (النور) لطب وجراحة العيون، التي أطلقتها وزارة الصحة بالحكومة الليبية لتقديم الخدمات العلاجية وإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية لمرضى العيون.

وتأتي الحملة حسب ما نشر، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الصحة لإصلاح وتطوير النظام الصحي، من خلال تفعيل برنامج توطين العلاج بالداخل.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة الدكتور ” أسويكر بو زيد ” أن الحملة تضم نخبة من الكوادر الطبية والاستشاريين الليبيين وعدد من الإخصائيين الزوار من جمهورية مصر العربية وتستهدف توفير الخدمات العلاجية لأكبر عدد من المصابين بأمراض العيون بمدن الجنوب.