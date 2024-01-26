تركيا تدعو إسرائيل للامتثال الفوري لقرار محكمة العدل الدولية

دعت تركيا عبر وزير عدلها يلماز تونج، الجمعة، إسرائيل إلى الامتثال فورا للقرار الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية في دعوى “الإبادة الجماعية”.

وقال تونج، في تغريدة عبر منصة “إكس”، إنه “يجب على إسرائيل أن تمتثل فورا للقرار الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية، وأن تضع حدا للجرائم ضد الإنسانية”.

واعتبر الوزير أن قرار المحكمة “ايجابي من حيث وقف إراقة الدماء في فلسطين، وإنهاء الجرائم ضد الإنسانية”.

وشدد الوزير التركي، على ضرورة “تفعيل الآلية الدولية أيضًا لاتخاذ إجراءات فورية من أجل تنفيذ القرار”.

بدوره، نوه رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، بأهمية قرار محكمة العدل الدولية لما يشكله من خطوة أولى لإثبات شرعية الجبهة الإنسانية ضد إسرائيل.

وشدد قورتولموش، في تدوينة على منصة “إكس”، على أنه “يتعين على العالم أجمع أن يوقف المجازر في غزة بشكل عاجل، وأن يوصل المساعدات الإنسانية إلى غزة في أسرع وقت”.

كما أكد على “ضرورة مقاضاة القانون الدولي القتلة الدمويين ويعاقبهم بالعقوبة التي يستحقونها”.