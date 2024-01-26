بينهم 5 أطفال وامرأة حامل.. منظمة أطباء بلا حدود تنقذ 68 مهاجر قبالة السواحل الليبية

أخبار ليبيا 24

أنقذت منظمة أطباء بلا حدود 68 مهاجرًا غير نظامي قبالة السواحل الليبية، بينهم 5 أطفال وامرأة حامل، كانوا على متن 3 قوارب غير صالحة للإبحار.

وأفادت المنظمة في بيان لها بأن 5 مهاجرين رفضوا النزول وبقوا على متن القوارب المصنوعة من الألياف الزجاجية، معبرة عن قلقها إزاء هذا الوضع. وشددت على أن انعدام الخيارات الآمنة والقانونية، بالإضافة إلى التعرض للعنف في ليبيا، يجبر المهاجرين على عبور البحر، ما يتسبب في زيادة عدد الضحايا.

وتتابع منظمة أطباء بلا حدود جهودها لتقديم المساعدة والإغاثة للمهاجرين الذين يواجهون تحديات كبيرة أثناء رحلتهم الصعبة عبر البحر، مع التأكيد على ضرورة توفير خيارات آمنة وقانونية لتفادي المخاطر الناجمة عن رحلات الهجرة غير الشرعية.