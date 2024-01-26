بعد 112 يوما من العدوان.. عدد الشهداء في غزة يتجاوز 26 ألفا وأكثر من 64 ألف مصاب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26083 شهيدا و64487 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب في اليوم الـ 112 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: “لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وأكدت أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيدا و377 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، وسط تركيز العدوان على خان يونس، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وشن الطيران الحربي غارة على محيط مفترق الصفطاوي شمال غزة، ونسفت قوات الاحتلال منازل ومنشآت غربي خان يونس.

واعتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنايات سكنية محيط حي الأمل غربي خان يونس وتطلق النار على كل جسم متحرك وتواصل حاصر مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

واندلعت اشتباكات عنيفة على أطراف مخيم خان يونس الغربي، وحاصرت قوات الاحتلال مدرسة الأمل التي تضم نازحين غربي خان يونس.