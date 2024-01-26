بعد رحلة استمرت 9 مواسم.. يورجن كلوب يكشف تفاصيل رحيله عن ليفربول

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أن مدربه الألماني يورجن كلوب قرر الرحيل عن النادي في نهاية الموسم الحالي.

وقال كلوب عبر موقع النادي الإنجليزي على الانترنت: “الأمر هو أنني، كيف سأقولها، طاقتي تتراجع.. أفهم أنها صدمة للكثير من الناس في هذا الوقت لسماع هذا لأول مرة لكن بوسعي شرح الأمر أو محاولة ذلك على الأقل”.

وتابع كلوب: “أحب كثيرا جدا كل ما يتعلق بهذا النادي وأحب كل ما يتعلق بالمدينة وأحب كل ما يتعلق بجمهور فريقنا. وأحب الفريق وأحب الطاقم الفني.. أحب كل شيء لكن اضطراري لاتخاذ هذا القرار يظهر أنني مقتنع بضرورة الإقدام على هذه الخطوة”.

وأضاف المدرب المخضرم قوله: “ليست لدي مشكلة الآن.. بالتأكيد كنت أعرف منذ مدة طويلة أنني سأضطر لإعلان ذلك في مرحلة ما.. لكني على ما يرام تماما الآن.. وأعرف أنني لن أتمكن من الاستمرار في أداء المهمة إلى ما لا نهاية”.

وبعد أن قاد كلوب (56 عاما) ليفربول للصعود لنهائي كأس الرابطة الأربعاء الماضي أبلغ إدارة النادي بأنه سينهي مسيرته مع ليفربول بعد ثمانية أعوام ونصف في نهاية الموسم الحالي.

وقال ليفربول إن مساعدي المدرب بيبين ليندرز وبيتر كرافيتز سيغادران النادي في نفس التوقيت أيضا.

وكان كلوب انضم إلى ليفربول في أكتوبر 2015 وفاز معه بدوري أبطال أوروبا وبالدوري الإنجليزي الممتاز وبكأس العالم للأندية وبكأس الاتحاد الإنجليزي وبكأس الرابطة وبكأس السوبر إلى جانب درع المجتمع.