امغيب يطالب وزارة الصحة بدعم المراكز الصحية بالكفرة لتزايد تدفق اللاجئين من السودان

أخبار ليبيا 24

طالب، النائب سعيد امغيب، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، بدعم المراكز الصحية بالكفرة، لتزايد تدفق اللاجئين من السودان.

والتقى، وزير الصحة مع سعيد امغيب بحضور، إسماعيل العيضة، رئيس غرفة الطوارئ بالوزارة، وعبدالسلام عقيل، مدير إدارة الصيدلة بالوزارة.

وقالت وزارة الصحة، إن النائب، وهو ممثل مدينة الكفرة بالبرلمان، تحدث إلى وزير الصحة عن تزايد تدفق اللاجئين من دولة السودان نحو مدينة الكفرة والجنوب الشرقي، على خلفية الحرب المشتعلة هناك.

وأضافت الوزارة، أن امغيب أوضح أن المرافق الصحية بالكفرة؛ قد تكون عرضة للضغوط، بسبب كثرة اللاجئين والهجرة غير الشرعية، ما يتسبب في نفاد كميات من الأدوية والمستلزمات، وهو ما يتطلب، وقفة دعم من الوزارة.

وقالت الوزارة، الوزير عبدالجليل أكد على أن الوزارة تعي تماما الموقع الجغرافي الهام لمدينة الكفرة، وأن التواصل والتنسيق مستمر مع الجهات الصحية هناك.

وقال عبدالجليل، إن وزارة الصحة لا تدخر جهدا، في دعم الجنوب الشرقي بالكامل، ومدينة الكفرة، على وجه الخصوص لحساسية موقعها.