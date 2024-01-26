المدينة يستضيف أبو سليم وعينه على وصافة المجموعة الثانية من الدوري الليبي كرة القدم

أخبار ليبيا 24

يستضيف، ملعب النهر في طرابلس، اليوم الجمعة، مواجهة قوية بين فريقي المدينة وأبوسليم، ضمن الجولة الثامنة المؤجلة من منافسات المجموعة الثانية. وستقام المباراة، عند الساعة الخامسة والنصف، من مساء اليوم.

ويطمح المدينة، الذي أكّد على جاهزية لاعبيه التامة، إلى حصد نقاط المباراة، للارتقاء إلى الترتيب الثاني خلف المتصدر الأهلي طرابلس، بفارق نقطة وحيدة.

وقال نادي المدينة على منصة “فيسبوك”: “الرجال في جاهزية تامة لخوض لقاء أبوسليم وحصد الثلاثة نقاط.. إن شاء الله”.

وفي حال فوز المدينة سيصل الفريق إلى النقطة 19، ويقترب من متصدر المجموعة الثانية، الأهلي طرابلس، بفارق نقطة وحيدة.

في المقابل يسعى، فريق أبوسليم إلى الظفر بنقاط المباراة، وتحقيق أول فوز له، بعد 3 تعادلات متتالية، في المباريات الماضية، والتي واجه فيها كل من، البشائر والسويحلي والاتحاد.

وفي حال، فوز أبوسليم، سينفرد بالمركز الثالث، بالمجموعة الثانية، برصيد الـ15 نقطة.