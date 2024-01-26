القبض على وافدين سرقا مواطنًا ليبيًا بالإكراه وسط طرابلس

أخبار ليبيا 24

ألقى، أعضاء التحري، بمكتب البحث الجنائي، مديرية أمن طرابلس، القبض على مقيم أجنبي وصديقه، بعدما قاما باعتراض سبيل، مواطن ليبي أمام الفندق الكبير، وسرقا منه 74.5 ألف دينار ليبي، بالإكراه.

وأوضحت، مديرية أمن طرابلس، أن المارة وعناصر الحرس البلدي الموجودين، بالقرب من مكان الواقعة، تمكنوا من ضبط أحد اللصين.

وأضاف، أن بتسليمه لمركز شرطة الأوسط، اعترف المتهم بارتكابه للواقعة. وذكرت المديرية، أن مكتب البحث الجنائي تابع الواقعة، واستطاع ضبط المتهم الثاني، والقبض عليه.

وقالت، مديرية أمن طرابلس، إن بتفتيش المتهم الثاني، عثر بحوزته على المبلغ المسروق، بالإضافة لمبالغ كبيرة أخرى وهواتف محمولة.

وأضافت، أن بالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه، وأحيل إلى مركز شرطة الأوسط، رفقة المبرزات، وذلك لإحالته إلى النيابة من حيث الاختصاص.