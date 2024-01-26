العامة للكهرباء: صرف محول بشكل عاجل إلى دائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء  

26 يناير، 2024 9:09 م
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أخبار ليبيا 24 

أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة أنه تم صرف محول 1000 KVA بشكل عاجل إلى دائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء. 

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن صرف المحول تم من مخازن الشركة الرئيسية بمدينة طرابلس. 

وذكرت الشركة العامة للكهرباء أن صرف المحول تم نظرا لوجود عطل بالمحول القديم أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أحد الأحياء بالمنطقة. 

وأشارت الشركة إلى أنه يتم على نحو مستمر أعمال صرف مواد كهربائية لمختلف الإدارات والدوائر بالمناطق حسب الاحتياج اللازم لذلك. 

26 يناير، 2024 9:09 م
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