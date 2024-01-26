الشرطة السياحية تعلن العثور على موقع أثري في منطقة العسة  

أخبار ليبيا 24

كشف جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، الخميس أنه تم العثور على موقع أثري في منطقة العسة.

وأضاف المركز الإعلامي في الجهاز أنه بعد ورود معلومات بشأن العثور على موقع يُشتبه في كونه أثرياً أُبْلِغ فرع الجهاز زوارة وفتح محضر بالخصوص.

وأشار المركز إلى أنه تم الانتقال إلى المكان رفقة دوريتين من جهاز حرس الحدود القاطع الحدودي العسة ودورية من مباحث الجوازات زوارة وباحث أثري.

ولفت الإعلامي في جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، إلى أنه بالكشف المبدئي على الموقع تبين أنه أثري.

وأكد المركز أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتكليف أعضاء من الشرطة السياحية وحماية الآثار لحماية الموقع من السرقة والتخريب.