السني: ليبيا لا تسمح بأن يتم إدانة مقاومة الشعب الفلسطيني و وصفهم بالإرهابيين 

26 يناير، 2024 2:13 ص
0 0
طاهر السني
طاهر السني

أخبار ليبيا 24 

أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، أن ليبيا لا تسمح بأن يتم إدانة مقاومة الشعب الفلسطيني و وصفهم بالإرهابيين. 

وأضاف السني، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أنه لايمكن يتم تبرير إرهاب قوات الاحتلال بحجة الدفاع عن النفس. 

وتابع مندوب ليبيا :”الدفاع عن النفس من مَن ؟ دفاع الظالم عن نفسه من المظلوم؟ دفاع المعتدي عن نفسه من المعتدى عليه؟ دفاع المحتل عن نفسه من الذي اغتصبت أرضه ؟ و ثم يلعب المحتل أمام العالم دور الضحية”. 

وأكد السني، أنه لا يمكن اختزال الأزمة بتاريخ 7 أكتوبر ، وتناسي الانتهاكات والمجازر التي ارتكبت لسبعة عقود. 

وواصل مندوب ليبيا في كلمته :”إلى أهلنا في فلسطين وبالأخص أهلنا في غزة ما نقوم به هو أقل ما يمكن تجاه تضحياتكم، وهي محاولة منّا لإيقاظ من هم في سُباتهم”. 

وقال السني كذلك :”يجب أن تعلموا أننا في ليبيا وشعوب العالم الحرة معكم في نضالكم ، ولن نتخلى عنكم، وثابتون على مبدأنا في دعم حقكم في المقاومة وتقرير المصير، فلا سلام دون عدالة، وتذكروا أن التاريخ يسجل”. 

26 يناير، 2024 2:13 ص
0 0

المزيد من الأخبار

هانيبال القذافي

مصدر لبناني: السلطات الليبية تتعامل لأول مرة بجدّية مع ملفّ الصدر ورفيقيه 

26 يناير، 2024 1:45 ص

يستخدم في حالات الإجهاض.. مركز الرقابة يرفض علاجًا لتقرحات المعدة مصري المنشأ  

26 يناير، 2024 12:55 ص

لصرف أكثر من مليوني دينار.. النائب العام يحبس رئيسًا سابقاً للهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون 

25 يناير، 2024 11:58 م

تكالة والدبيبة يؤكدان على دعم جهود باتيلي للوصول إلى الانتخابات 

25 يناير، 2024 10:58 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى