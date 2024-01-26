السني: ليبيا لا تسمح بأن يتم إدانة مقاومة الشعب الفلسطيني و وصفهم بالإرهابيين 

أخبار ليبيا 24

أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، أن ليبيا لا تسمح بأن يتم إدانة مقاومة الشعب الفلسطيني و وصفهم بالإرهابيين.

وأضاف السني، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أنه لايمكن يتم تبرير إرهاب قوات الاحتلال بحجة الدفاع عن النفس.

وتابع مندوب ليبيا :”الدفاع عن النفس من مَن ؟ دفاع الظالم عن نفسه من المظلوم؟ دفاع المعتدي عن نفسه من المعتدى عليه؟ دفاع المحتل عن نفسه من الذي اغتصبت أرضه ؟ و ثم يلعب المحتل أمام العالم دور الضحية”.

وأكد السني، أنه لا يمكن اختزال الأزمة بتاريخ 7 أكتوبر ، وتناسي الانتهاكات والمجازر التي ارتكبت لسبعة عقود.

وواصل مندوب ليبيا في كلمته :”إلى أهلنا في فلسطين وبالأخص أهلنا في غزة ما نقوم به هو أقل ما يمكن تجاه تضحياتكم، وهي محاولة منّا لإيقاظ من هم في سُباتهم”.

وقال السني كذلك :”يجب أن تعلموا أننا في ليبيا وشعوب العالم الحرة معكم في نضالكم ، ولن نتخلى عنكم، وثابتون على مبدأنا في دعم حقكم في المقاومة وتقرير المصير، فلا سلام دون عدالة، وتذكروا أن التاريخ يسجل”.