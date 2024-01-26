الداخلية بحكومة حمّاد تبحث توفير مركبات لمنتسبيها بنظام المرابحة الإسلامية

26 يناير، 2024 11:07 ص
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أخبار ليبيا 24

بحثت، وزارة الداخلية بالحكومة الليبية برئاسة، أسامة حمّاد، وزير الداخلية بالحكومة الليبية، توفير مركبات لمنتسبيها بواسطة نظام المرابحة الإسلامية.

جاء ذلك، خلال اجتماع وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة، الخميس، مع وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، ومدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال، اللواء مهدي بيانكو، ورئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني، خالد خليفة.

وقالت الحكومة، إنّه تمّت مناقشة آلية التعاون مع المصرف التجاري الوطني، لتوفير مركبات، لمنتسبي وزارة الداخلية بواسطة، نظام المرابحة الإسلامية.

وأضافت، أن الاجتماع تطرق إلى الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الاقتصادي، ومكافحة جرائم غسيل الأموال في ليبيا، من خلال تحليل الوضع الحالي، وتقييم الاستراتيجيات، والأدوات المستخدمة، في هذا المجال.

 

 

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26 يناير، 2024 11:07 ص
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