الداخلية: الدوريات الصحراوية تضبط عدداً من السيارات المعدة لتهريب الوقود  

أخبار ليبيا 24

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن الدوريات الصحراوية ضبطت عدداً من السيارات المعدة لتهريب الوقود.

وأضافت الوزارة أن كمية الوقود التي ضبطتها الدوريات التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة بجهاز حرس الحدود بلغت حوالي 10000 لتر من وقود البنزين.

وفي سياق آخر، أشارت الوزارة إلى أن الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن شرق الجبل نفذت الخطة الأمنية بخصوص تأمين محطات الوقود.

وأفادت الوزارة أنه تم تأمين محطات الوقود الواقعة داخل نطاق المديرية التي توزع وقود الديزل (النافطة) لضمان التوزيع العادل على السائقين.