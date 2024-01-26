الداخلية: الدوريات الصحراوية تضبط عدداً من السيارات المعدة لتهريب الوقود  

26 يناير، 2024 9:29 م
0 0

أخبار ليبيا 24 

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن الدوريات الصحراوية ضبطت عدداً من السيارات المعدة لتهريب الوقود. 

وأضافت الوزارة أن كمية الوقود التي ضبطتها الدوريات التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة بجهاز حرس الحدود بلغت حوالي 10000 لتر من وقود البنزين. 

وفي سياق آخر، أشارت الوزارة إلى أن الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن شرق الجبل نفذت الخطة الأمنية بخصوص تأمين محطات الوقود. 

وأفادت الوزارة أنه تم تأمين محطات الوقود الواقعة داخل نطاق المديرية التي توزع وقود الديزل (النافطة) لضمان التوزيع العادل على السائقين. 

26 يناير، 2024 9:29 م
0 0

المزيد من الأخبار

وزارة الصحة الفلسطينية: 600 ألف مواطن شمال القطاع معرضون للموت جوعاً

26 يناير، 2024 9:26 م

العامة للكهرباء: صرف محول بشكل عاجل إلى دائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء  

26 يناير، 2024 9:09 م

باتيلي والسفير الإيطالي يستعرضان التطورات السياسية الراهنة في ليبيا

26 يناير، 2024 8:55 م

الشرطة السياحية تعلن العثور على موقع أثري في منطقة العسة  

26 يناير، 2024 8:19 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى